Естонія не видаватиме Україні її громадян - чоловіків мобілізаційного віку. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю The Kyiv Independent.

За словами Каллас, вона обговорювала це питання з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Таллінна цього тижня.

Так, ми обговорювали проблему українських біженців, особливо чоловіків мобілізаційного віку. Президент Зеленський говорив, що є люди, які перебувають на полі бою, а є люди, які сплачують податки Україні, щоб ви могли фінансувати вояків, які перебувають на полі бою. Але є й люди, які знаходяться в інших країнах, як Естонія. Тепер для нас вони мають право бути тут, якщо дотримуються правил, якщо вони дісталися до нас, ЄС дає їм тимчасовий захист. Тому ми зі свого боку точно нічого не робитимемо, щоб видати цих людей. Україна має звернутися до людей, які тут, та попросити їх повернутися, щоб допомогти своїй Батьківщині.

Раніше міністр внутрішніх справ Естонії Лаур Ляенеметс заявив, що Естонія не має права видавати Україні військовозобов'язаних чоловіків згідно з міжнародним правом. Теоретично це можливо у майбутньому, якщо уряду країн підпишуть відповідну угоду.

Нагадаємо, президент Зеленський 19 грудня заявив, що у Генштабі його переконують мобілізувати ще 500 тисяч людей.

За кілька днів уряд вніс до Верховної Ради законопроект щодо поліпшення системи мобілізації та військового обліку. Він передбачає зменшення вікового порогу мобілізації з 27 до 25 років, призивати до армії інвалідів і скоротити перелік категорій, які не підлягають мобілізації та мають відстрочку.