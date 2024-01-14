В Ісландії евакуювали мешканців цілого міста через виверження вулкана (фото, відео) [ Редагувати ]
На острові Рейк'янес в Ісландії почалося виверження вулкана Фаградальсфьядль. Раніше на острові зафіксували кілька землетрусів, після яких евакуювали мешканців міста Гріндавік - понад 3 тис. людей.
Представник Управління цивільної оборони Ісландії Хьордіс Гудмундсдоттір заявив виданню RUV:
Під Гріндавіком, ймовірно, знаходиться магма, і тому ми вимагали, щоб мешканці та аварійно-рятувальні служби залишили місто.
Чиновниця додала, що повторні виверження вулкана можуть відбуватися впродовж найближчих 10-12 років.
Попереднього разу виверження фіксувалося 19 грудня 2023 року. До 2021 року вулкан Фаградальсфьядль вважався сплячим впродовж 6 тис. років.
В Ісландському метеорологічному бюро повідомили, що тріщина, з якої витікає магма, швидко розширюється. Влада країни підвищила внутрішній режим із рівня небезпеки до надзвичайної ситуації.
по темі
В Ісландії стався нещасний випадок. Чоловік зник безвісти, впавши у тріщину, що утворилася внаслідок нещодавньої вулканічної активності на півострові Рейкьянес
В Японії збільшилася кількість жертв внаслідок землетрусу. Загинула 161 людина, пошуки продовжуються
В японській префектурі Ісікава знову стався землетрус. Його магнітуда становила 5,5 бала, загрози цунамі немає, повідомило національне метеорологічне управління Японії
Геологічна служба США зафіксувала землетрус у центрі Нью-Йорка
У Японії стався землетрус магнітудою у 7.6 бали. На даний момент влада країни попереджає громадян про велике цунамі