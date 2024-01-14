На острові Рейк'янес в Ісландії почалося виверження вулкана Фаградальсфьядль. Раніше на острові зафіксували кілька землетрусів, після яких евакуювали мешканців міста Гріндавік - понад 3 тис. людей.

Представник Управління цивільної оборони Ісландії Хьордіс Гудмундсдоттір заявив виданню RUV:

Під Гріндавіком, ймовірно, знаходиться магма, і тому ми вимагали, щоб мешканці та аварійно-рятувальні служби залишили місто.

Чиновниця додала, що повторні виверження вулкана можуть відбуватися впродовж найближчих 10-12 років.

Попереднього разу виверження фіксувалося 19 грудня 2023 року. До 2021 року вулкан Фаградальсфьядль вважався сплячим впродовж 6 тис. років.

В Ісландському метеорологічному бюро повідомили, що тріщина, з якої витікає магма, швидко розширюється. Влада країни підвищила внутрішній режим із рівня небезпеки до надзвичайної ситуації.