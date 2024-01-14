Королем Данії став Фредерік Х, після зречення престолу його матері королеви Маргрете II, яка правила 52 роки. Про це повідомляє датський телеканал DR.

У неділю, 14 січня, о 12:00 за київським часом у королівському замку Крістіансборг на засіданні міністрів 83-річна королева Маргерете II зреклася престолу. Таким чином, королем Данії став її 55-річний син Фредерік Х.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила нового правителя о 14:00 на балконі замку.

ТеДля зміни правителя у королівстві достатньо одного підпису. Підписавши документ про зречення, Маргарете II вийшла зі складу державної ради та передала своє місце голови новому королю. У свою чергу до складу ради увійшов спадкоємний принц Крістіан.

Про намір зректися престолу королева Данії оголосила у новорічному зверненні. За словами Маргрете II, замислитися над передачею престолу синові її змусила перенесена в 2023 році операція на спині.

Маргарете II була коронована 14 січня 1972 року і перебувала у престолу 52 роки. В історії Данії її правління було найдовшим.