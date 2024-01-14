Вєркє Сєрдючці заборонили в'їзд до ОАЕ - ЗМІ [ Редагувати ]
Українському співаку та шоумену Андрію Данилку (творчий псевдонім - Вєрка Сердючка) назавжди закрили в'їзд до Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляють росЗМІ.
Відповідне рішення начебто ухвалив Департамент туризму та комерційного маркетингу ОАЕ (DTCM), який стежить за виступами зірок у Дубаї. Сердючку звинувачують у "розпалюванні міжнаціонального конфлікту" на одному з корпоративів у 2022 році.
Водночас російського та ізраїльського шоумена Максима Галкіна оштрафували в Арабських Еміратах на 100 тисяч дирхам (1 млн грн) за політичні жарти у "Дубай-Опері" про напад росії на Україну.
Заборона на виступи в ОАЕ та великий штраф також загрожує російському реперу Мирону Федорову, більше відомому як Оксимирон.
За даними росЗМІ, тепер за виступами російських та українських зірок у Дубаї стежать з посиленою увагою. З порушниками спілкуються за відпрацьованою схемою: початку сумнівні промови потрапляють до DTCM, потім запис передається до департаменту поліції по роботі з приїжджими, а потім - до служби безпеки, яка призначає порушникам покарання у діапазоні від штрафу до заборони на в'їзд.
Нагадаємо, що за антивоєнну політику й активну допомогу українським біженцям Максима Галкіна виключили з чорного списку українського Мінкульту.
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