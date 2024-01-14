Дитячу кімнату у столичному торговому центрі "Космополит" підпалив семирічний хлопчик. Про це повідомляє поліція Києва.

Під час проведення огляду місця події та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, поліцейські у співпраці зі службою безпеки ТРЦ встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик - відвідувач парку розваг.

Юного палія разом з батьками запросили до Солом’янського управління поліції для дачі показів. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ - умисне знищення або пошкодження майна.

Нагадаємо, пожежа в ігровій кімнаті ТРЦ "Космополит" виникла ввечері 13 січня. На місці працювали наряди поліції, ДСНС та медики. Відвідувачів торгового центру вчасно евакуювали,

До медиків звернулися троє постраждалих від пожежі: жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торговельному центрі. Всі - зі скаргами на отруєння продуктами горіння. Медики їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.