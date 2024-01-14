"Не групи інвалідності, а конкретні захворювання": у Раді анонсували зміни системи відстрочки від мобілізації [ Редагувати ]
У новому законі про мобілізацію планується видавати відстрочки від мобілізації не за групами інвалідності, а через конкретні захворювання. Про це в ефірі націонралього телемарафону "Єдині новини" повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець.
Як на мене, були дуже суттєві зрушення, тому що останній варіант (закопроекту - ред.), про який я чула, передбачає не групи інвалідності, а визначені конкретні захворювання, які дадуть можливість або мати відстрочку від мобілізації, або не бути мобілізованими. Це стосується не лише самих військовозобов'язаних, а й членів їх сімей. Там так само мають бути визначені моменти, пов'язані з цим.
Ща словами політика, це дуже важливо, тому що третя група інвалідності, передбачає різні захворювання.
Є такі, з якими дійсно можна виконувати певні обов'язки, а є такі, з якими в жодному разі не можна. Туберкульоз, про який багато говорилося. Ми розуміємо, що якщо людина з таким захворюванням потрапляє до іншої групи людей – це потенційний ризик для всіх.
Кожен, хто потрапляє на захист України, незалежно, чи це тил, чи більш передові лінії, там не має створюватись проблем через те, що людина має ті чи інші захворювання, які потребують постійного лікування. І це буде враховано, над цим працює профільне міністерство.
Нагадаємо, президент Зеленський 19 грудня заявив, що у Генштабі його переконують мобілізувати ще 500 тисяч людей.
За кілька днів уряд вніс до Верховної Ради законопроект щодо поліпшення системи мобілізації та військового обліку. Він передбачає зменшення вікового порогу мобілізації з 27 до 25 років, призивати до армії інвалідів і скоротити перелік категорій, які не підлягають мобілізації та мають відстрочку.
У Кабінеті міністрів готують оновлену процедуру бронювання працівників, яка увійде до пакетних змін щодо мобілізації.
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