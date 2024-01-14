В Афінах скасували концерт гурту The Tiger Lillies через підтримку України [ Редагувати ]
Мешканці центрального району Афін Екзархія відмовилися від вуличного концерту британського гурту The Tiger Lillies, оскільки колектив підтримує Україну. Про це повідомило видання Efsyn. Після скарг місцевих жителів концерт скасували.
Тріо The Tiger Lillies збиралося дати безкоштовний концерт на площі Екзархії, де відбуваються протести проти будівництва нової станції метро. Однак "деякі групи мешканців" обурилися, оскільки музиканти "відверто підтримують Україну".
Заснована в 1989 The Tiger Lillies виступає в стилі театру Grand Guignol. У 2005 році тріо випустило спільний альбом з російським гуртом "Ленинград". У 2011 році група виступала в Афінах перед учасниками антиурядових акцій на Площі Конституції.
21 липня 2023 The Tiger Lillies випустила альбом під назвою UKRAINE. Група пообіцяла спрямувати всі кошти, отримані від його продажу, на підтримку українців, а також заявила про плани виступити у Києві та Львові.
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