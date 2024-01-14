Дієтолог назвала крупу, яку можна їсти навіть ввечері [ Редагувати ]
Більшість круп не рекомендують їсти на вечерю, оскільки вони містять вуглеводи, які можуть призвести до набору ваги. Однак булгур є винятком. Він добре насичує організм і містить багато поживних речовин, таких як вітаміни групи B, фосфор, калій, кальцій і залізо.
Про це повідомляє дієтолог Світлана Фус в Instagram.
Для приготування крупи пшеничні зерна пропарюють, потім висушують на сонці, очищають від оболонок і подрібнюють до потрібного розміру. У 100 г крупи міститься 12 г білка, близько 2 г жирів, 63 г вуглеводів і 12 г клітковини, її калорійність - 340 ккал. У 100 г приготовленої з булгуру каші кількість всіх зазначених інгредієнтів приблизно втричі менше, - каже дієтолог.
Ця крупа корисна для здоров'я, оскільки містить більше поживних речовин, ніж інші популярні крупи. Це пов'язано з тим, що при виробництві булгуру в пшениці залишаються зародки, які містять багато поживних речовин.
У булгурі містяться такі вітаміни: B1, B2, B3, B5, B6, B9, K, PP. Також він містить такі мінерали: фосфор, калій, кальцій, залізо, цинк, марганець і магній.
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