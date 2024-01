Місячний посадковий модуль Peregrine знаходиться на шляху до Землі і, за оцінками фахівців, згорить у її атмосфері, повідомила компанія-розробник Astrobotic. Апарат втрачає паливо із 7 січня.

М'яка посадка апарата на Місяць неможлива, наголосили в Astrobotic.

Модуль Peregrine був запущений 7 січня американською ракетою-носієм Vulcan. Після маневру з сонячними антенами зонда акумулятори Peregrine почали заряджатися від Сонця, однак через вісім годин після запуску стався витік палива. Фахівці намагаються продовжити роботу апарату та отримати дані для майбутніх місій.

Запуск ракети Vulcan мав стати історичним для США одразу за кількома показниками. Це перший з 1972 року запуск з території США, який здійснюється в рамках місячної місії.

Ракета, розроблена United Launch Alliance (ULA) - спільного підприємства Boeing та Lockheed Marti, мала доставити на Місяць посадковий апарат Peregrine компанії Astrobotic, розроблений за підтримки NASA.

Це перша комерційна місячна місія в історії США. Peregrine мала доставити на Місяць не лише наукове обладнання NASA, а й 15 корисних вантажів від інших клієнтів.

Також Vulcan стала першою за останні 20 років американською ракетою-носієм без російських двигунів. На зміну російському РД-180, який використовувався на американських ракетах Atlas та Delta, прийшов двигун BE-4 компанії Blue Origin, для якого цей запуск став першим успішним.

