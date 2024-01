Василь Ломаченко, колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях, повернеться на ринг 12 травня 2024 року, щоб зустрітися з колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Джорджем Камбососом. Бій відбудеться в Австралії за вакантний титул IBF у легкій вазі.

