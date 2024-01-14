Василь Ломаченко, колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях, повернеться на ринг 12 травня 2024 року, щоб зустрітися з колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Джорджем Камбососом. Бій відбудеться в Австралії за вакантний титул IBF у легкій вазі.

✅️CONFIRMED. ESPN have today confirmed that Vasily Lomachenko will face George Kambosos for the vacant IBF Lightweight title on May 12th in Australia. pic.twitter.com/Y3JWQOKUSD — NoSmokeBoxing (@NoSmokeBoxing) January 14, 2024

Це буде перший бій Ломаченка з травня 2023 року, коли він програв Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу. Камбосос також не виходив на ринг з липня 2023 року, коли він переміг Максі Г'юза.

Очікується, що це буде напружений і конкурентоспроможний бій між двома досвідченими боксерами. Ломаченко є одним з найвидатніших боксерів у легкій вазі за всю історію, а Камбосос є колишнім чемпіоном світу, який має перемогу над Гейні на своєму рахунку.

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