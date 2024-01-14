Німецький канцлер Олаф Шольц висловив своє розчарування президентом Франції Еммануелем Макроном через недостатню військову допомогу Україні.

За інформацією The Telegraph, напруженість у відносинах між Шольцем і Макроном виникла через низку питань, зокрема енергетичні субсидії, імпорт китайських електромобілів та оборонну політику. Ці розбіжності можуть призвести до затримок у прийнятті спільних рішень Європейським Союзом.

Нещодавно Шольц закликав країни-члени ЄС посилити військову допомогу Україні. Цей заклик був адресований і Макрону, який, на думку Шольца, не надає Києву достатньої підтримки.

Відносини наразі не зовсім працюють. Німці вважають, що французи роблять недостатньо для України... і вони мають рацію, - розповів про ситуацію один із європейських дипломатів.

Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон у новорічному зверненні нагадав, що у червні 2024 року відбудуться вибори до Європарламенту і французи мають вирішити: "зупинити росію та підтримати Україну" або поступитися авторитарним силам".