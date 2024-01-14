Україна та Румунія розпочали переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди. Це сталося на полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки щодо "формули миру" в Давосі.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Переговори вели керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та державний секретар МЗС Румунії Юліан Фоті. Сторони обговорили основні елементи майбутньої угоди та домовилися про подальший процес переговорів.

Це стало логічним продовженням домовленостей за результатами телефонної розмови президентів України та Румунії від 9 січня 2024 року та кроком на виконання спільної декларації лідерів обох держав від 10 жовтня 2023 року, - йдеться в повідомленні.

Румунія стала дев'ятою країною, яка розпочала двосторонні безпекові переговори з Україною. Це свідчить про непохитну підтримку Румунією незалежності та територіальної цілісності України, а також її європейського та євроатлантичного шляху.

Нагадаємо, Україна і Британія підписали історичну безпекову угоду.