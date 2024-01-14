Україна веде перемовини щодо безпекових угод з шістьма країнами [ Редагувати ]
Україна веде переговори з шістьма країнами щодо укладення безпекових угод, подібних до тієї, яку вона підписала з Великою Британією.
Радник голови Офісу президента Владислав Власюк повідомив в ефірі телемарафону, що переговори ведуться з США, Німеччиною, Італією, Францією, Канадою та Польщею.
Власюк зазначив, що угоди передбачатимуть заходи з посилення безпеки України та захисту її територіальної цілісності.
З ними пропрацьовуються дуже схожі документи, ідея ідентична для усіх країн – надання безпекових гарантій для України. Це поступовий інтеграційний вступ до системи координат НАТО через ці безпекові договори, - сказав Власюк.
Ці переговори є важливим кроком у зміцненні безпеки України та її євроатлантичного майбутнього.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду про гарантії безпеки, яка діятиме до вступу України в НАТО.
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