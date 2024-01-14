У мережі зʼявились фото Ані Лорак з українськими військовими: росіяни лютують [ Редагувати ]
Російські прихильники війни обурилися на співачку Ані Лорак через її знімки з українськими військовими, зроблені в 2014 році.
Про це повідомляють росЗМІ.
У той час, коли росія розпочала війну в Україні, Лорак, яка є громадянкою України, відвідала лікарню, де зустрілася з пораненими українськими солдатами. Вона не висловлювала жодної підтримки російським окупантам.
Десять років по тому ці фотографії знову стали предметом обговорення в російському Інтернеті. Пропагандистський Telegram-канал "Хуже и не скажешь" опублікував їх, і сотні людей почали вимагати скасувати концерти Лорак у росії та вигнати її з країни.
- Инет помнит все. Лорак и как ты террористам помогала.
- Выслать из россии и запретить въезд на 50 лет
- Как уже тошнит от этих анилорАков
- На все шоу ее тащат. И отмазывалась она публично. Что за фигня, проверить некому?
Канал також заявив, що, хоча Лорак не купує танки та снаряди, вона витрачає гроші, зароблені на концертах у росії, на закупівлю медичного обладнання та ліків для України.
Ці заяви викликали ще більше обурення серед російських прихильників війни, які звинуватили Лорак у тому, що вона є "зрадницею" та "прихильником нацизму".
Лорак поки що не відреагувала на ці обвинувачення.
Нагадаємо, Лорак 27 вересня дала концерт у москві, а частину грошей з цього виступу передала "фонд". Також зрадниця додала, що цей "фонд" займається, дітьми, які постраждали від "усієї цієї ситуації".
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