Україна хоче, щоб Китай брав участь у мирних переговорах, - Єрмак [ Редагувати ]
Україна закликає Китай приєднатися до мирних переговорів між росією та Україною.
Про це повідомляє HNL.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що участь Китаю в переговорах є важливою для досягнення мирної угоди, яка покладе край війні.
Цього тижня в Давосі відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Держради Китаю Лі Цянь.
Ця зустріч може стати можливістю для обговорення участі Китаю в мирних переговорах.
Нагадаємо, Україна та Румунія розпочали переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди. Це сталося на полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки щодо "формули миру" в Давосі.
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