Україна закликає Китай приєднатися до мирних переговорів між росією та Україною.

Про це повідомляє HNL.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що участь Китаю в переговорах є важливою для досягнення мирної угоди, яка покладе край війні.

Цього тижня в Давосі відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Держради Китаю Лі Цянь.

Ця зустріч може стати можливістю для обговорення участі Китаю в мирних переговорах.

Нагадаємо, Україна та Румунія розпочали переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди. Це сталося на полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки щодо "формули миру" в Давосі.