Українські військові збили два російські літаки над акваторією Азовського моря ввечері 14 січня. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела в Силах оборони.

Перший літак, А-50, був збитий одразу після заступу на чергування в районі Кирилівки. Літак зник з радарів і припинив відповідати на запити тактичної авіації. Пізніше пілотом російського літака Су-30 було виявлено займання та падіння невстановленого повітряного судна.

Другий літак, Іл-22М11, здійснював чергування в районі Стрілкового. Він був підбитий вздовж узбережжя Азовського моря. Після ураження літак планував здійснити посадку в Анапі, але був змушений евакуюватися.

Збиття двох російських літаків є черговою перемогою української армії в протистоянні з росією.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський анонсував нові поставки систем протиповітряної оборони (ППО) для України.