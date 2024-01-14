ЗСУ збили російський літак А-50 над Азовським морем [ Редагувати ]
Українські військові збили два російські літаки над акваторією Азовського моря ввечері 14 січня. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела в Силах оборони.
Перший літак, А-50, був збитий одразу після заступу на чергування в районі Кирилівки. Літак зник з радарів і припинив відповідати на запити тактичної авіації. Пізніше пілотом російського літака Су-30 було виявлено займання та падіння невстановленого повітряного судна.
Другий літак, Іл-22М11, здійснював чергування в районі Стрілкового. Він був підбитий вздовж узбережжя Азовського моря. Після ураження літак планував здійснити посадку в Анапі, але був змушений евакуюватися.
Збиття двох російських літаків є черговою перемогою української армії в протистоянні з росією.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський анонсував нові поставки систем протиповітряної оборони (ППО) для України.
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