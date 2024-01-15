"Реал" ротрощив "Барселону" і виграв Суперкубок Іспанії [ Редагувати ]
Мадридський "Реал" з рахунком 4:1 обіграли "Барселону" у фінальному матчі Суперкубку Іспанії. Турнір проходив у Ер-Ріяді.
У складі переможців забитими м'ячами відзначилися Вінісіус (7-а, 10-а, 39-а хвилини) та Родріго (64). У переможених відзначився Роберт Левандовський (33).
На 71-й хвилині "Барселона" залишилася у меншості після того, як захисник Рональд Араухо отримав другу жовту картку. Вінісіус оформив найшвидший хет-трик у матчах між "Реалом" та "Барселоною" у XXI столітті.
"Реал" продовжив безпрограшну серію у всіх турнірах до 21 матчу. Остання поразка мадридський клуб зазнав 24 вересня у гостьовій грі чемпіонату Іспанії з "Атлетіко" (1:3). Ця поразка стала єдиною для "Реала" цього сезону.
Суперкубок Іспанії розігрують з 1982 року, у ньому беруть участь переможці чемпіонату та кубка країни. З сезону-2019/20 Суперкубок Іспанії проходить у форматі міні-турніру з чотирьох команд.
"Барселона" здобула право брати участь у турнірі як чемпіон Іспанії, "Реал" - як володар кубка країни, "Осасуна" - як фіналіст кубка. "Атлетіко" посів третє місце в чемпіонаті Іспанії і брав участь у суперкубку, оскільки другий рядок посів "Реал".
Рекордсменом за кількістю перемог у Суперкубку Іспанії є "Барселона", команда вигравала трофей 14 разів. "Реал" посідає друге місце за цим показником, вигравши 13-й трофей. 2023 року "Барселона" у фіналі обіграла "Реал" з рахунком 3:1.
Нагадаємо, наприкінці грудня "Реал Мадрид" продовжив контракт з Карло Анчелотті до 2026 року.
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