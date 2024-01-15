Якщо країни Заходу не допоможуть Україні перемогти, наступним об'єктом вторгнення може стати Північноатлантичний союз (НАТО).

Про це заявила прем'єрміністерка Естонії Кая Каллас.

За її словами, іноді Захід купується на наративи росії. Один із них полягає в тому, що Захід і НАТО слабкі.

"Ми не повинні недооцінювати нашу власну силу. Росія, безумовно, боїться конфлікту з НАТО. А оскільки ми в Альянсі, у нас немає війни. Тому я не думаю, що це реальна загроза. Водночас європейські країни повинні збільшити власні витрати на оборону. У Статуті НАТО є стаття 5, яку ми всі знаємо, але є також стаття 3, яка означає, що кожна країна повинна робити все можливе, щоб посилити власну і колективну оборону", - сказала Каллас.

Очільниця естонського уряду також переконана, що якщо росія уникне відповідальності за війну проти України, то НАТО може стати наступним об'єктом вторгнення.

"Ось чому дуже важливо, щоб ми залишалися єдиними в підтримці України, щоб ми допомагали країні у військовому плані, щоб вона змогла виграти цю війну та відкинути Росію назад до її кордонів", - сказала прем'єрка Естонії.