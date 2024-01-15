Влада Естонії на планує видавати українських чоловіків призовного віку, що легально перебувають на її території.

Про це заявила прем'єрміністерка Естонії Кая Каллас.

Вона зазначила, що обговорювала з президентом Володимиром Зеленським питання ймовірної примусової видачі чоловіків призовного віку в Україну.

"Президент Зеленський розповів, що є люди, які перебувають на полі бою, а є люди, які платять податки Україні, щоб ви могли фінансувати солдатів, які перебувають на полі бою. Однак є також люди, які перебувають в інших країнах, наприклад в Естонії. Зараз для нас вони мають право бути тут, якщо вони дотримуються правил, якщо вони до нас дійшли, то ЄС дає їм тимчасовий захист. Тому ми точно не будемо робити нічого зі свого боку, щоб видати цих людей.Україна має звернутися до людей, які тут, і попросити їх повернутися, щоб допомогти своїй Батьківщині", - сказала Каллас.

Раніше міністр внутрішніх справ Естонії Лаур Ляенеметс заявив, що Естонія не має права видавати Україні військовозобов'язаних чоловіків згідно з міжнародним правом. Теоретично це можливо у майбутньому, якщо уряду країн підпишуть відповідну угоду.

Нагадаємо, президент Зеленський 19 грудня заявив, що у Генштабі його переконують мобілізувати ще 500 тисяч людей.