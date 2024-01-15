Росіяни вдарили по пункту "швидкої" під Херсоном [ Редагувати ]
Російські війська атакували пункт "швидкої" у Станіславі Херсонської області. На щастя обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Окупанти обстріляли пункт "швидкої" у Станіславі. Пошкоджено спецавтівку", - йдеться в повідомленні.
На щастя, за даними ОВА, люди не постраждали.
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