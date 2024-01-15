Світоліна і Ястремська зі сенсацією переможно пройшли в друге коло Australian Open [ Редагувати ]
Українські тенісистки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк успішно подолали перший раунд змагань на Відкритому чемпіонаті Австралії.
Australian Open, 1-й раунд, жінки
Світоліна – Престон – 2:0 (6:2, 6:2)
Ястремська – Вондроушова – 2:0 (6:1, 6:2)
Костюк – Лю – 2:1 (6:3, 4:6, 6:1)
Перша ракетка України Світоліна провела на корті всього годину. Юній власниці вайлдкард Тайлі Престон вітчизняна тенісистка віддала всього чотири гейми. Щоправда, розпочали суперниці з подвійного обміну брейками. Та далі матч повністю контролювала Світоліна.
У першій партій українка ще двічі взяла очки на подачах австралійки. Натомість у другій додала у впевненості на власних подачах, тож для перемоги вистачило й двох брейків. До того ж, фінальний виявився матчболом. Наступною опоненткою Світоліної буде Вікторія Томова з Болгарії (17 січня).
Тим часом приємний сюрприз подарувала Ястремська, вибивши переможницю Вімблдонського турніру торік – чешку Маркету Вондроушову. Перемога української тенісисткою виявилася вкрай домінантною. Вона дозволила суперниці взяти лише гейм у першому сеті та два – в другому.
Ястремська шокувала сьому сіяну тенісистку п'ятьма набраними очками поспіль зі старту (два брейки). Тільки Вондроушова спромоглася розмочити рахунок, як українка реалізувала сет-пойнт. У другій партії представниця України знову класно розпочала, повівши 3:0. Натомість ще один брейк дозволив їй подавати на матч уже в сьомому геймі. Та закінчила поєдинок Ястремська у восьмому.
Нарешті Костюк розібралася з американкою Клер Лю. Після стартового переполоху вітчизняна тенісистка вибилася вперед (4:2), тож невдовзі змогла розраховувати на сетбол. Реалізувала його українка на чужій подачі. Утім, Лю реабілітувалася в другій партії, успішно провівши фінальний відрізок сету.
Довелося грати третій. Тут Костюк розкрилася повністю. Вона оформила два брейки, перший та останній гейми виграла "під нуль" і віддала американці лише один пункт. У наступному колі змагань українка протистоятиме бельгійці Еліз Мертенс, а другою суперницею Ястремської буде Варвара Грачова з Франції.
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