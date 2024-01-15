Ризики з боку москви щодо спроб скинути уряд у Кишиневі нікуди не поділися. Очікується, що навесні росія знову намагатиметься дестабілізувати ситуацію у Молдові, використовуючи режим у Придністров'ї.

Про це заявила президент Молдови Мая Санду на прес-конференції, пише Agerpress.

"Ми знаємо, що навесні цього року Росія відновить свої дії, намагаючись дестабілізувати ситуацію", - сказала вона.

Санду нагадала, що увесь цей період росія намагалася дестабілізувати порядок і владу в Кишиневі, щоразу намагаючись використовувати режим у Придністровському регіоні.

"Ми усвідомлюємо ці ризики і вживаємо всіх заходів, щоб запобігти цим дестабілізаціям. І ми доводимо до громадян про ці ризики, як ми це робили минулого року, коли Росія мала намір повалити уряд", - додала президент Молдови, підкресливши, що уряду "ще є над чим працювати, все ще є вразливі місця".

Санду підкреслила, що Молдова розраховує в цьому на підтримку Румунії та міжнародної спільноти.