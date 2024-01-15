Ранкові вибухи у Запоріжжі: в ОВА назвали причину [ Редагувати ]
Причиною вибухів у Запоріжжі 15 січня стала робота ППО. Вдалося збити російський дрон.
Про це повідомляє в Telegram головиа Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Звуки вибухів, які могли чути жителі обласного центру близько 09:28 - робота підрозділів Сил оборони України по ворожому розвідувальному безпілотнику", - розповів він.
Голова ОВА зазначив, що ворожу ціль було знищено.
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