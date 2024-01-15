У Мелітополі партизани підірвали окупантів: деталі від ГУР [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області супротивники окупації здійснили підрив, результатом якого стало підірвання ворожого автомобіля разом із чотирма представниками агресорської техніки
Про це повідомляється у Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.
14 січня 2024 року на вулиці Гоголя у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників Patriot.
Окрім того, разом з ворожим позашляховиком ураження зазнали четверо окупантів.
Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками.
Утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється.
Також нещодавно у Мелітополі та Семенівці лунали вибухи. Іван Федоров, міський голова Мелітополя розповів, які наслідки для окупантів.
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