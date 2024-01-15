Залужний підтвердив збиття двох російських літаків [ Редагувати ]
В Україні офіційно підтверджено факт збиття російських літаків А-50 та Іл-22 в Азовському морі 14 січня. Інформацію про це йдеться у повідомленні головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного в Telegram.
Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський анонсував нові поставки систем протиповітряної оборони (ППО) для України.
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