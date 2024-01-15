Унаслідок зіткнення двох легкових автомобілів у місті Богодухів Харківської області 14 січня постраждали семеро людей, серед яких є 12-річна дитина. Про це повідомила поліція Харківської області в своєму Telegram-каналі.

За інформацією поліції, приблизно о 19:50 на трасі Харків-Суми, на виїзді з міста Богодухів, сталася аварія, в якій зіткнулися автомобілі "Chevrolet" та "ВАЗ-2108".

Попередньо встановлено, що водій "ВАЗ-2108", 44-річний чоловік, виїхав на смугу зустрічного руху та викликав лобове зіткнення з іншим автомобілем, яким керував 41-річний мешканець Сумської області.

В результаті ДТП постраждали водій "Chevrolet", його 42-річна дружина та 12-річна донька.

Водій "ВАЗ" та троє його пасажирів також отримали тілесні ушкодження.

Всі постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості доставлені в лікарню. Транспорті засоби поміщені на майданчик тимчасового затримання. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Раніше ми писали про те, що у Львівській області, на трасі Київ - Чоп, сталася масштабна аварія за участю автобуса та трьох автомобілів. Шестеро людей постраждали, серед яких двоє дітей.