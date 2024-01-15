У 20 разів перевищує рівень смертності від Covid-19: симптоми смертоносної хвороби Х [ Редагувати ]
Інфекція, відома як Хвороба X, стане предметом обговорення на майбутньому Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Про симптоми цієї нової інфекції та інші важливі аспекти її характеристики йдеться у спираючись на World Health Organisation, CREID та National Library of Medicine.
Так, у лютому 2018 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) створила назву "Хвороба X", щоб замінити невідомий гіпотетичний патоген, який може спровокувати епідемію у майбутньому. Співтовариство з більш ніж 300 вченими зустрілося в листопаді 2022 року, щоб вивчити невідомий патоген, який може спричинити жахливу міжнародну епідемію, яка передбачає, що рівень смертності у 20 разів перевищує рівень смертності від Covid-19.
Гіпотетична загроза, відома як "Хвороба X", є терміном, що використовується вченими для сприяння розробці захисних заходів, які включають вакцини, а також тести, які будуть реалізовані у разі майбутнього спалаху.
Потенційне джерело хвороби X
Зважаючи на можливість поширення у вигляді пандемії або відсутності доступних заходів протидії ці патогени вважаються пріоритетними ВООЗ, яка веде їх список:
- Крим-Конго геморагічна гарячка
- COVID-19
- Ебола
- Марбургський вірус
- лихоманка Ласса
- Вірус Зіка
- Вірус Ніпа
- Лихоманка долини Рифт
- Близькосхідний респіраторний синдром (MERS)
- тяжкий гострий респіраторний синдром (ТОРС)
- Зоонозні віруси
- Бактеріальна інфекція
Симптоми хвороби X
Симптоми з'являються раптово і можуть включати лихоманку, судоми в м'язах, непритомність, біль у шиї, спині, головний біль, опухання очей і чутливість до світла.
Також можуть виникнути відчуття нудоти, блювання, дискомфорту в животі, діареї та болю у горлі. Після цього можуть виникнути різкі перепади настрою та розгубленість.
Через кілька днів збудження може перейти в сонливість, занепокоєння, може збільшитись печінка.
Додаткові ознаки та симптоми включають прискорене серцебиття, набряк лімфатичних вузлів та петехіальні пухирі на шкірі та внутрішніх поверхнях слини, наприклад у роті та горлі.
Після четвертого чи п'ятого дня хвороби у хворих може розвинутись органна недостатність. На другому тижні хвороби деякі з хворих помирають. Після дев'ятого чи десятого дня хвороби більшість тих, хто вижив, починають одужувати.
Скільки людей помирає від хвороб x пандемії?
За оцінками медиків, хвороба X може вбити до 50 мільйонів людей. Оскільки COVID-19 стає все більш поширеною проблемою охорони здоров'я, що повторюється, британські медичні працівники зараз готуються до можливої нової пандемії.
Раніше ми повідомляли про те, що Україною стрімко ширяться сезонні інфекції.
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