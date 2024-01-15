Окупанти вдарили по пункту "швидкої" під Херсоном: подробиці [ Редагувати ]
Четверо рятувальників отримали поранення внаслідок обстрілу Станіславу в Херсонській області. Також серед постраждалих є місцева мешканка. Про це повідомляє МВС України.
Внаслідок скидання боєприпасів з БПЛА четверо рятувальників зазнали поранень, пошкоджено пожежний автомобіль. Під обстрілом перебував і медичний заклад, пошкоджено будівлю та "швидку.
Як розповіли правоохоронці, окупанти атакували Станіслав дронами.
Цілеспрямовано били по рятувальникам та пункту екстреної медичної допомоги.
Крім того, опівночі російські військові гатили по населеному пункту з артилерії, медична допомога знадобилася 77-річній жінці.
Раніше ми писали про те, що в ніч проти неділі, 14 січня, російські війська вчергове обстріляли Херсон, рятувальники працювали на місці події та здійснили операцію деблокування.
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