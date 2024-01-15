На Київщині батько не зміг заспокоїти немовля і вбив його [ Редагувати ]
На Київщині 18-річний батько смертельно вдарив немовля, бо не зміг заспокоїти. Про це повідомили 15 січня у пресслужбі поліції Київської області.
Подія сталась в одному із сіл Київської області. Як розповіли в поліції, 18-річний батько немовляти намагався ввести слідство в оману. Він заявив, що в смерті доньки нібито винні медпрацівники, які напередодні виписали дружину разом з дитиною з медичного закладу після лікування пневмонії у немовляти.
В день трагедії дружина вийшла в магазин, а чоловік залишився вдома з дитиною. Коли дівчинка почала плакати, батько вдарив її. Після проведення судово-медичного дослідження стало відомо, що дівчинка померла через завдану травму голови.
Звинувачуваного взяли від варту на 30 діб.
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