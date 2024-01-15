Що сталось з ПВК "Вагнера": у ГУР розповіли подробиці [ Редагувати ]
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів про те, що всі угрупування російської ПВК "Вагнер" переформатовані. Наразі одна частина їх знаходиться в підпорядкуванні ЗС рф, інша - вступила до аналогічних приватних компаній.
Вже створено багато так званих приватних військових компаній, які знаходяться і під контролем міністерства оборони росії, і під контролем росгвардії.
За інформацією Скібіцького, ті "вагнерівці", які підписали контракт з Міністерством оборони рф чи Росгвардією, продовжують свою службу або в збройних силах країни-агресора, або в інших приватних компаніях.
Також відбулося переформатування групи "Вагнера" в інших країнах, де вони були залучені, насамперед в Африці, на Близькому Сході - в Сирії, в Лівії.
Він зауважив, що наразі у даних країнах ПВК "Вагнера", як такого, вже немає.
Там діють інші приватні військової кампанії. Вони контролюються російським міністерством оборони.
Нагадаємо, росія активізує свої зусилля з метою підірвати підтримку України в Франції.
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