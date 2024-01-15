Українські військові оприлюднили відеозапис останнього польоту російського літака А-50, який був збитий в Азовському морі 14 січня разом з Іл-22. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Саме так виглядав останній політ в зону неповернення.

Як пишуть росЗМІ, прес-секретар глави кремля дмитро пєсков, коментуючи інцидент з цими літаками, порадив уточнювати інформацію про перебіг так званої "спеціальної військової операції" у Міністерстві оборони. У Міноборони рф інформацію про літаки поки що ніяк не коментували.

Нагадаємо, що Залужний підтвердив збиття двох російських літаків.