Військові показали відео останнього польоту літака А-50 рф [ Редагувати ]
Українські військові оприлюднили відеозапис останнього польоту російського літака А-50, який був збитий в Азовському морі 14 січня разом з Іл-22. Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Саме так виглядав останній політ в зону неповернення.
Як пишуть росЗМІ, прес-секретар глави кремля дмитро пєсков, коментуючи інцидент з цими літаками, порадив уточнювати інформацію про перебіг так званої "спеціальної військової операції" у Міністерстві оборони. У Міноборони рф інформацію про літаки поки що ніяк не коментували.
Нагадаємо, що Залужний підтвердив збиття двох російських літаків.
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