З'явилося фото пошкодженого російського Іл-22 [ Редагувати ]
Соцмережі в Україні розмістили фото пошкодженого російського літака Іл-22М, яке стало результатом вчорашнього події. Також Сили оборони Півдня оприлюднили відео останнього польоту знищеного над Азовським морем російського військового літака А-50.
Українські соцмережі оприлюднили фото пошкодженого вчора російського Іл-22М. Поширюють фото і в російських пабліках, зазначаючи, що "пілоти чудом посадили літак".
З'явилося й відео "останнього польоту" знищеного літака А-50.
Саме так виглядав останній політ в зону неповернення...
Нагадаємо, що Залужний підтвердив збиття двох російських літаків.
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