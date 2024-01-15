Інформація про підготовку Німеччини до можливого військового конфлікту з російською федерацією не є секретним розвідувальним аналізом. Про це повідомляє директор Центру передового досвіду НАТО в галузі стратегічної комунікації Яніс Сартс та представник Міністерства оборони Німеччини.

Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що воно отримало сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі

Колись сценарії були повністю вигаданими з неіснуючими країнами та географічними регіонами.

Однак тепер у НАТО стали використовувати наявні країни і географічні регіони для розробки сценаріїв навчання. Сартс підкреслив, що опублікована раніше інформація не є секретним розвідувальним аналізом, який прогнозує розвиток подальшої ситуації.

У Міноборони Німеччини не побажали коментувати інформацію.

По суті, я можу вам сказати, що розгляд різних сценаріїв - навіть якщо вони вкрай малоймовірні - є частиною повсякденної військової діяльності, особливо у сфері навчання.

Нагадаємо, Україна та Румунія розпочали переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди. Це сталося на полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки щодо "формули миру" в Давосі.