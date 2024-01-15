Підготовка Німеччини до можливої війни з рф: як у НАТО відреагували на повідомлення [ Редагувати ]
Інформація про підготовку Німеччини до можливого військового конфлікту з російською федерацією не є секретним розвідувальним аналізом. Про це повідомляє директор Центру передового досвіду НАТО в галузі стратегічної комунікації Яніс Сартс та представник Міністерства оборони Німеччини.
Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що воно отримало сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі
Колись сценарії були повністю вигаданими з неіснуючими країнами та географічними регіонами.
Однак тепер у НАТО стали використовувати наявні країни і географічні регіони для розробки сценаріїв навчання. Сартс підкреслив, що опублікована раніше інформація не є секретним розвідувальним аналізом, який прогнозує розвиток подальшої ситуації.
У Міноборони Німеччини не побажали коментувати інформацію.
По суті, я можу вам сказати, що розгляд різних сценаріїв - навіть якщо вони вкрай малоймовірні - є частиною повсякденної військової діяльності, особливо у сфері навчання.
Нагадаємо, Україна та Румунія розпочали переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди. Це сталося на полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки щодо "формули миру" в Давосі.
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