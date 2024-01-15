На Івано-Франківщині в Карпатах тривають пошуки громадянина Франції, який зник майже два тижні тому. Про це повідомляє ДСНС України.

12 січня рятувальники отримали повідомлення від представника посольства Франції про те, що громадянин Франції у період з 3 по 6 січня планував здійснити сходження від смт. Ворохта, урочища Завоєля до гори Говерла та мандрувати Карпатами в напрямку до міста Рахів Закарпатської області. Востаннє він виходив на зв'язок 3 січня.

Іноземний турист свій маршрут у надзвичайників не реєстрував. Закарпатські гірські рятувальники обстежили маршрути сходження на гору Говерла зі сторони Закарпатської області. Пошукові роботи тривають.

Шарль Мінарт поїхав до Карпатського національного природного парку минулого тижня і зник з 03/01/2024. Про це повідомив у соцмережі його друг.

Він повинен був сісти на літак назад до Франції 07/01/2024 після поїздки, але так і не сів на літак... Востаннє його бачили в готелі у Ворохті в ніч з 02/01 на 03/01, а вранці він пішов через парк у напрямку Сігету Мармацієй.