Чотири українські тенісистки пройшли перше коло Australian Open у Мельбурні, три - вилетіли.

Продовжать боротьбу на турнірі Еліна Світоліна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Даяна Ястремська. Світоліна та Костюк перемогли австралійку Тайлу Престон та Клер Лю відповідно.

Marta Kostyuk Fancam!!



🎵 - Mardy Bum by Arctic Monkeys pic.twitter.com/tWQPPBZ3N3 — Owen (@kostekcanu) January 15, 2024

Найбільшу сенсацію у першому раунді створила Ястремська, яка вибила чинну чемпіонку Вімблдону та сьому ракетку світу чешку Маркету Вондроушеву - 1:6, 0:6. Це перша перемога над тенісисткою з топ-10 для Ястремської з лютого 2022 року і лише четверта у кар'єрі.

Вибули з Відкритого чемпіонату Австралії Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур. Стародубцева та Калініна поступилися Онс Жабер з Тунісу та Аранчі Рус з Нідерландів.

Україна не представлена в чоловічих одиночних змаганнях на Australian Open-2024 - Віталій Сачко та Ілля Марченко завершили свої виступи на турнірі у кваліфікації.

Основна частина Australian Open триватиме до 28 січня. У чоловіків титул відстоюватиме Новак Джокович, серед жінок - Аріна Сабалєнка.