Світоліна, Костюк, Цуренко та Ястремська пройшли перше коло Australian Open [ Редагувати ]
Чотири українські тенісистки пройшли перше коло Australian Open у Мельбурні, три - вилетіли.
Продовжать боротьбу на турнірі Еліна Світоліна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Даяна Ястремська. Світоліна та Костюк перемогли австралійку Тайлу Престон та Клер Лю відповідно.
Marta Kostyuk Fancam!!— Owen (@kostekcanu) January 15, 2024
🎵 - Mardy Bum by Arctic Monkeys pic.twitter.com/tWQPPBZ3N3
Найбільшу сенсацію у першому раунді створила Ястремська, яка вибила чинну чемпіонку Вімблдону та сьому ракетку світу чешку Маркету Вондроушеву - 1:6, 0:6. Це перша перемога над тенісисткою з топ-10 для Ястремської з лютого 2022 року і лише четверта у кар'єрі.
Вибули з Відкритого чемпіонату Австралії Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур. Стародубцева та Калініна поступилися Онс Жабер з Тунісу та Аранчі Рус з Нідерландів.
Україна не представлена в чоловічих одиночних змаганнях на Australian Open-2024 - Віталій Сачко та Ілля Марченко завершили свої виступи на турнірі у кваліфікації.
Основна частина Australian Open триватиме до 28 січня. У чоловіків титул відстоюватиме Новак Джокович, серед жінок - Аріна Сабалєнка.
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