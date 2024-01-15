Через різке зменшення кількості випускників шкіл в Україні скоротять кількість вищих навчальних закладів. Про це в інтерв'ю The Ukrainians заявив заступник міністра освіти Михайло Вінницький.

За його словами, за останні 15 років кількість випускників в Україні скоротилася майже вдвічі. Відповідно відпала необхідність у великій кількості закладів вищої освіти.

"Вже зараз розроблено законопроєкт про передумови модернізації мережі закладів вищої освіти. Насправді ж це законопроєкт не лише про зменшення кількості університетів, а ще про покращення їхньої якості. Чому він потрібен, можна пояснити простою математикою.

Цього року в Україні було приблизно 360 тисяч випускників шкіл. 15 років тому, у 2008-му, це число сягало 640 тисяч. Подальші прогнози також невтішні. Спираючись лише на демографію, яка не враховує показників міграції, пов'язаної з війною, ми бачимо постійне зменшення кількості осіб, які народилися на території України 17 років тому.

До 2033 року в нас буде приблизно 300 тисяч випускників - і це цифра, яка передбачає повернення поки що непідконтрольних Україні територій.

Щодо університетів, то, наприклад, у 2008 році, коли у нас функціонувало приблизно 350 закладів вищої освіти, в середньому було 6700 студентів на заклад освіти. У 2021 році загальна кількість закладів зменшилася до 300, але в середньому в кожному з них було лише 3400 студентів. Середньої цифри контингенту студентів на заклад станом на 2023 рік ще немає, але можна зрозуміти, що вона є ще меншою.

Зважаючи на ці дані, так чи інакше, певне зменшення або укрупнення закладів вищої освіти має відбуватися, але це надзвичайно болісний процес", - розповів чиновник.

Нагадаємо, раніше "Подробиці" опублікували рейтинг найкращих шкіл України.