На Чернігівщині внаслідок отруєння чадним газом загинула ціла родина з чотирьох людей. Про це повідомляє ДСНС України.

У Новгороді-Сіверському в квартирі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку отруїлися чадним газом батько, матір та їх 4-річна дитина.

Витік чадного газу, ймовірно, стався через порушення правил експлуатації газового котла. Наразі поліція з’ясовує всі обставини трагедії.

Чадний газ - одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини.

У ДСНС закликають у період опалювального сезону дотримуватися простих правил, що допоможуть врятувати життя:

користуйтесь газовими приладами тільки за наявності тяги в димарі;

експлуатуйте тільки справні газові прилади;

не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення;

стежте за технічним станом димових та вентиляційних каналів.

За можливості, встановіть в оселі датчик, що попередить про підвищення рівня чадного газу в повітрі.