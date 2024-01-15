Під Черніговом чадний газ вбив сім'ю з чотирьох людей [ Редагувати ]
На Чернігівщині внаслідок отруєння чадним газом загинула ціла родина з чотирьох людей. Про це повідомляє ДСНС України.
У Новгороді-Сіверському в квартирі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку отруїлися чадним газом батько, матір та їх 4-річна дитина.
Витік чадного газу, ймовірно, стався через порушення правил експлуатації газового котла. Наразі поліція з’ясовує всі обставини трагедії.
Чадний газ - одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини.
У ДСНС закликають у період опалювального сезону дотримуватися простих правил, що допоможуть врятувати життя:
- користуйтесь газовими приладами тільки за наявності тяги в димарі;
- експлуатуйте тільки справні газові прилади;
- не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення;
- стежте за технічним станом димових та вентиляційних каналів.
За можливості, встановіть в оселі датчик, що попередить про підвищення рівня чадного газу в повітрі.
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