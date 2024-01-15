Уряд Фінляндії планує навесні 2024 року повністю заборонити громадянам росії угоди з нерухомістю. Про це міністр оборони країни Антті Хяккянен повідомив місцевому виданню Helsingin Sanomat.

Наразі йде "пошук необхідних законних юридичних підстав"для запровадження цієї заборони.

Певні рішення можуть бути ухвалені вже навесні. Крім повної заборони на проведення угод у Фінляндії, для громадян рф також буде проведено розслідування щодо вже проданих росіянам об'єктів нерухомості.

За словами міністра, для запровадження нових обмежень достатньо рішення уряду Фінляндії, внесення законодавчих змін через парламент не знадобиться.

Також глава Міноборони Фінляндії додав, що вже в рамках 12-го пакету антиросійських санкцій ЄС у Гельсінкі з'явилася можливість конфіскувати об'єкти нерухомості та бізнес, що належать підсанкційним особам.

Нагадаємо, Фінляндія розпочала виробництво артилерійських боєприпасів для України.