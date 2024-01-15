На початку року експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вже намагались потрапити до енергоблоків Запорізької атомної станції, але також не отримали доступ.

"Зараз знову вони не пускають їх туди. Відповідь очевидна - росіяни намагаються приховати реальний стан справ. Це означає, що дійсно є проблеми і вони можуть призвести до великого інциденту", - повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" міністр енергетики Герман Галущенко.

Він додав, що українська сторона, як і інспектори МАГАТЕ розуміють, які процеси відбуваються на самій станції.

Наша спільна оцінка того, що зараз там відбувається - це деградація устаткування. І відповідно вони не дають можливості це верифікувати. На жаль інспектори МАГАТЕ обмежені там в пересуванні. Це пересування відбувається в супроводі російських військових. Тому насправді вони бачать тільки те, що росіяни їм дозволяють.

Міністр нагадав, що реакція світової спільноти на події на ЗАЕС чітко виписана в останній резолюції генеральної конференції МАГАТЕ.

"Там безальтернативно написано, що росіяни мають негайно покинути цей об’єкт, дозволити українському персоналу контролювати його роботу і відповідним чином відновити рівень ядерної безпеки", - сказав він додавши, що проблема в тому, що росіяни фактично не виконують цю резолюцію, як і резолюцію ООН.

Тому єдиним шляхом до того, щоб спонукати їх до виконання міжнародних зобов’язань є санкції до російської атомної індустрії.

Нагадаємо, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) досі не отримали доступу до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6, що перешкоджає їхній можливості контролювати ситуацію з ядерною безпекою та охороною на станції.