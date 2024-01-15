Впродовж десяти років з'явиться перший доларовий трильйонер, а світ чекає десятиліття майнового поділу та розшарування. Такий прогноз міститься у доповіді британської організації по боротьбі з бідністю Oxfam International, представлений на економічному форумі у швейцарському Давосі.

Ми є свідками початку десятиліття розколу, коли мільярди людей беруть на себе економічні потрясіння пандемії, інфляції та війни, тоді ж як статки мільярдерів стрімко зростають. Ця нерівність не випадкова. Клас мільярдерів забезпечує, щоб корпорації приносили їм більше багатства за рахунок решти людей.

Аналітики Oxfam вважають, що перший трильйонер на Землі може з'явитися впродовж десяти років. Гіпотеза ґрунтується на статках п'яти найбагатших людей світу зі списку Forbes за листопад 2023 року.

Разом у Ілона Маска (X, SpaceX, Tesla), Бернара Арно (LMVH), Джеффа Безоса (Amazon), Ларрі Еллісона (Oracle) та Воррена Баффета (інвестор) - $869 мільярдів.

А лише у березні 2020 року їхній загальний капітал оцінювався у $340 млрд. Зростання за кілька років склало 114%, а пандемія лише збільшила розрив між надбагатими людьми та рештою населення. За версією Oxfam такий тренд може стати приводом для переходу світу в еру поділу.

​Статки всіх мільярдерів світу за останні три роки збільшилися на $3,3 трлн, а темпи приросту втричі обганяли інфляцію. Водночас підвищення зарплат майже 800 млн співробітників по всьому світу було нижчим за темпи зростання споживчих цін.

У нас є п'ятірка найбільших мільярдерів. Вони подвоїли свої статки. Є й зворотний бік медалі: майже п'ять мільярдів людей стали біднішими. За нашими прогнозами впродовж десятиліття у нас з'явиться трильйонер. При цьому на боротьбу з бідністю знадобиться 229 років.

Після пандемії багато країн, що розвиваються, не змогли надати фінансову підтримку збіднілому населенню, а напад росії на Україну призвів до різкого зростання цін на енергоносії та продовольство. Це сильно вдарило по найбідніших країнах.

В якості заходів для боротьби з бідністю британська організація запропонувала "постійне оподаткування" найбагатших людей, дроблення компаній-монополістів, демократизації патентного законодавства, удосконалення податкових систем для великих корпорацій та посилення боротьби з ухиленням від сплати податків.

Також знизити нерівність, на думку Oxfam, допоможе державне регулювання зарплат керівників корпорацій, підвищення податку для надбагатих громадян та рівний доступ населення до освіти та охорони здоров'я.

Нагадаємо, що з квітня 2022 року по квітень 2023-го кількість доларових мільярдерів у світі зросла на 7% - з 2 376 до 2 544.