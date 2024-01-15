У Дніпрі не будуть створювати спеціальні групи з оповіщення військовозобов'язаних та розшуку ухилянтів. Відповідна ініціатива на пройшла експертизу та була відхилена. Про це повідомила Дніпропетровська міська рада.

12 січня 2024 року на офіційному сайті Дніпровської міської ради було опубліковано проєкт рішення виконкому "Про створення дільниць оповіщення і організації оповіщення військовозобов’язаних та постачальників транспортних ресурсів на території м. Дніпра в особливий період". Цей проєкт рішення не пройшов відповідної експертизи, а після перевірки був видалений з переліку проєктів рішень виконкому.

Ініціатива щодо розшуку ухилянтів на розгляд виконкому не виносилася та не затверджувалася, акцентує міськрада Дніпра.

Нагадаємо, президент Зеленський 19 грудня заявив, що у Генштабі його переконують мобілізувати ще 500 тисяч людей.

За кілька днів уряд вніс до Верховної Ради законопроект щодо поліпшення системи мобілізації та військового обліку. Він передбачає зменшення вікового порогу мобілізації з 27 до 25 років, призивати до армії інвалідів і скоротити перелік категорій, які не підлягають мобілізації та мають відстрочку.

У Кабінеті міністрів готують оновлену процедуру бронювання працівників, яка увійде до пакетних змін щодо мобілізації.