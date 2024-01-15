Влада Дніпра відмовилась від створення спецгруп для розшуку ухилянтів [ Редагувати ]
У Дніпрі не будуть створювати спеціальні групи з оповіщення військовозобов'язаних та розшуку ухилянтів. Відповідна ініціатива на пройшла експертизу та була відхилена. Про це повідомила Дніпропетровська міська рада.
12 січня 2024 року на офіційному сайті Дніпровської міської ради було опубліковано проєкт рішення виконкому "Про створення дільниць оповіщення і організації оповіщення військовозобов’язаних та постачальників транспортних ресурсів на території м. Дніпра в особливий період".
Цей проєкт рішення не пройшов відповідної експертизи, а після перевірки був видалений з переліку проєктів рішень виконкому.
Ініціатива щодо розшуку ухилянтів на розгляд виконкому не виносилася та не затверджувалася, акцентує міськрада Дніпра.
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