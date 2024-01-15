В Україні бракує донорської крові всіх груп: як допомогти пораненим захисникам [ Редагувати ]
По всій Україні бракує донорської крові. Особливо її дефіцит склався у великих містах, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
По всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Потреби динамічні і змінюються щодня залежно від обставин.
Ситуація є критичною у Вінниці, Києві, Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Кропивницькому, Харкові, адже тут потребують крові всіх груп.
Потрібна донорська кров:
- Вінниця: всі групи крові
- Київ: всі групи крові
- Одеса: всі групи крові
- Дніпро: всі групи крові
- Херсон: 2-, 3-, 4+/-
- Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-
- Миколаїв: всі групи крові
- Кропивницький: всі групи крові
- Харків: всі групи крові
- Львів: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-
- Житомир: 1-, 2-, 3-, 4-
- Чернігів: 4+
Знаходьте своє місто та зручно плануйте донації в особистому кабінеті.
Відповіді на питання з приводу донорства крові шукайте за посиланням.
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