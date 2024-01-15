По всій Україні бракує донорської крові. Особливо її дефіцит склався у великих містах, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

По всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Потреби динамічні і змінюються щодня залежно від обставин.

Ситуація є критичною у Вінниці, Києві, Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Кропивницькому, Харкові, адже тут потребують крові всіх груп.

Потрібна донорська кров:

Вінниця : всі групи крові

: всі групи крові Київ : всі групи крові

: всі групи крові Одеса : всі групи крові

: всі групи крові Дніпро : всі групи крові

: всі групи крові Херсон : 2-, 3-, 4+/-

: 2-, 3-, 4+/- Запоріжжя : 1-, 2-, 3-, 4-

: 1-, 2-, 3-, 4- Миколаїв : всі групи крові

: всі групи крові Кропивницький : всі групи крові

: всі групи крові Харків : всі групи крові

: всі групи крові Львів : 1-, 2-, 3+/-, 4+/-

: 1-, 2-, 3+/-, 4+/- Житомир : 1-, 2-, 3-, 4-

: 1-, 2-, 3-, 4- Чернігів: 4+

Знаходьте своє місто та зручно плануйте донації в особистому кабінеті.

Відповіді на питання з приводу донорства крові шукайте за посиланням.