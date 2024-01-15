Швейцарія надасть Україні 1,5 млрд франків і організує Глобальний саміт миру [ Редагувати ]
Швейцарія надасть Україні 1,5 млрд франків (1,6 млрд євро) допомоги у період з 2025 до 2028 року. Про це заявила президентка Швейцарії Віола Амхерд на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Швейцарія вбачає особливий фокус на відбудові України. З точки зору Федеральної ради відбудова має стратегічне значення для стабільності континенту.
На підтримку України Швейцарія запланувала на період наступної стратегії з міжнародної співпраці з 2025 до 2028 року 1,5 млрд франків.
Президент Зеленський і президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд домовилися про початок підготовки до проведення у Швейцарії Глобального саміту миру на рівні лідерів держав. Про це заявив після переговорів глава української держави.
Я вдячний пані Президенту та її команді за домовленість, що наші команди вже від завтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії - на рівні лідерів - Глобального саміту миру
Президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд підтвердила, що погодилась організувати мирну конференцію світових голів
Пан Зеленський попросив Швейцарію організувати мирний саміт високого рівня, і я підтвердила, що ми готові організувати конференцію.
Віола Амхерд зазначила, що деталі щодо організації конференції будуть "глибоко вивчені, щоб мирний процес був успішним".
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