Хусити, які контролюють частину Ємену, атакували вантажне судно в Червоному морі. Судно, яке належить США і плаває під прапором Маршаллових островів, було уражено протикорабельною балістичною ракетою.

Про це повідомили американські військові.

Атака сталася 14 січня 2024 року, коли судно перебувало приблизно в 95 морських милях на південний схід від Адена. Ракета влучила в трюм судна, але не спричинила серйозних пошкоджень або травм. Судно продовжило свій шлях.

Агентство морських торгових операцій Сполученого Королівства повідомило, що інші судна в регіоні повинні бути обережними. Британська компанія морської безпеки Ambrey заявила, що хусити випустили три ракети, але дві з них не досягли моря.

Нагадаємо, у п'ятницю, 12 січня, хусити, які контролюють частину території Ємену, помилково атакували танкер під прапором Панами, який перевозив російську нафту. Ракета впала у воду за 400-500 метрів від судна.