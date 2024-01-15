Канада підготувала та передала Україні проект безпекової угоди. Зараз документ перебуває в Офісі президента України на узгодженні. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповіла посол Канади в Україні Наталка Цмоць.

Я дуже рада вам повідомити, що в п'ятницю Канада вислала до Ігоря Жовкви копію (проекту) угоди, щоб розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між Канадою і Україною.

На думку Канади, це має бути угода про "безпекові запевнення - security assurances", однак вона не бачить проблем у цьому терміні, наголосила посол.

Цей підхід, за її словами, є спільним для країн "Великої сімки":

Серед держав G7 є прагнення надати Україні ці запевнення, і це - термінове питання.

Наталка Цмоць уточнила, що ухвалення безпекової угоди відповідатиме домовленостям лідерів України та Канади.

Прем'єр-міністр Трюдо ще у вересні під час візиту Зеленського до Канади сказав, що Канада прагне покласти на папір свої зобов’язання щодо багаторічної підтримки - для того, щоби Україна була впевнена у передбачуваності такої підтримки у майбутньому.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 13 січня підписали угоду про гарантії безпеки, яка діятиме до вступу України в НАТО.

Угода, яку і в Києві, і в Лондоні називають історичною, передбачає, що у разі нового нападу на Україну Британія надаватиме "швидку та безперервну" допомогу в галузі оборони.