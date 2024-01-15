Канада передала Україні проект угоди щодо гарантій безпеки [ Редагувати ]
Канада підготувала та передала Україні проект безпекової угоди. Зараз документ перебуває в Офісі президента України на узгодженні. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповіла посол Канади в Україні Наталка Цмоць.
Я дуже рада вам повідомити, що в п'ятницю Канада вислала до Ігоря Жовкви копію (проекту) угоди, щоб розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між Канадою і Україною.
На думку Канади, це має бути угода про "безпекові запевнення - security assurances", однак вона не бачить проблем у цьому терміні, наголосила посол.
Цей підхід, за її словами, є спільним для країн "Великої сімки":
Серед держав G7 є прагнення надати Україні ці запевнення, і це - термінове питання.
Наталка Цмоць уточнила, що ухвалення безпекової угоди відповідатиме домовленостям лідерів України та Канади.
Прем'єр-міністр Трюдо ще у вересні під час візиту Зеленського до Канади сказав, що Канада прагне покласти на папір свої зобов’язання щодо багаторічної підтримки - для того, щоби Україна була впевнена у передбачуваності такої підтримки у майбутньому.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 13 січня підписали угоду про гарантії безпеки, яка діятиме до вступу України в НАТО.
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