Український співак Міша Крупін розповів, що його син Давид, який живе в Ізраїлі, хоче стати професійним військовим.

Про це артист розповів в інтерв'ю "Люкс ФМ".

21-річний Давид уже проходить строкову службу в ізраїльській армії. Незабаром він планує підписати контракт і продовжити службу.

Він хоче зараз піти військовим шляхом, стати професійним військовим, підписати контракт і служити додатково, - поділився Міша.

Крупін заявив, що у нього з сином прекрасні стосунки. Вони часто спілкуються, незважаючи на відстань.

Ми спілкувалися про війну, він мені розповідав, що там відбувається. І взагалі у нас постійні розмови про його майбутнє, - додав Крупін.

Нагадаємо, російські прихильники війни обурилися на співачку Ані Лорак через її знімки з українськими військовими, зроблені в 2014 році.