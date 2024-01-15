Син популярного українського співака хоче воювати в Ізраїлі [ Редагувати ]
Український співак Міша Крупін розповів, що його син Давид, який живе в Ізраїлі, хоче стати професійним військовим.
Про це артист розповів в інтерв'ю "Люкс ФМ".
21-річний Давид уже проходить строкову службу в ізраїльській армії. Незабаром він планує підписати контракт і продовжити службу.
Він хоче зараз піти військовим шляхом, стати професійним військовим, підписати контракт і служити додатково, - поділився Міша.
Крупін заявив, що у нього з сином прекрасні стосунки. Вони часто спілкуються, незважаючи на відстань.
Ми спілкувалися про війну, він мені розповідав, що там відбувається. І взагалі у нас постійні розмови про його майбутнє, - додав Крупін.
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