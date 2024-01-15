Російські війська завдали удару по селищу Нью-Йорк на Донеччині, внаслідок чого троє людей отримали поранення, а ще п'ятеро перебувають під завалами.

За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, російські війська скинули на селище дві авіабомби та вдарили ракетою по житловому будинку.

Троє людей поранено, ще 5 перебувають під завалами — такі попередні наслідки удару по Нью-Йорку. Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку — у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди, - йдеться у повідомленні.

На місці працюють рятувальники та поліція. Точні наслідки атаки стануть відомі пізніше.

Нагадаємо, четверо рятувальників отримали поранення внаслідок обстрілу Станіславу в Херсонській області.