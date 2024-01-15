росія вдарила по селищу Нью-Йорк [ Редагувати ]
Російські війська завдали удару по селищу Нью-Йорк на Донеччині, внаслідок чого троє людей отримали поранення, а ще п'ятеро перебувають під завалами.
За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, російські війська скинули на селище дві авіабомби та вдарили ракетою по житловому будинку.
Троє людей поранено, ще 5 перебувають під завалами — такі попередні наслідки удару по Нью-Йорку. Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку — у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди, - йдеться у повідомленні.
На місці працюють рятувальники та поліція. Точні наслідки атаки стануть відомі пізніше.
Нагадаємо, четверо рятувальників отримали поранення внаслідок обстрілу Станіславу в Херсонській області.
по темі
Олена Мендалюк нагадає хронологію подій цієї трагедії, а ще вона поспілкувалася з мешканкою будинку - Інною Івінською. Як жінці вдалось вижити? І чому зараз вона боїться підійти до місця, де була її оселя?
Її можна розміщувати у квартирах багатоповерхівок, приватних будинках, офісах та інших приміщеннях, де немає можливості встановити монолітну конструкцію. Мінібункер бачив Михайло Манилюк.
На Лиманському напрямку за день відбили 6 атак. На Бахмутському - 5. Чотири рази ворог намарно атакував біля Авдіївки. Подробиці зі східного фронту - в нашому огляді.
Прилітало по Нікопольщині. Тільки відучора ворог випустив по ній більше півдесятка снарядів. Як виживає Нікополь під шквальним вогнем противника? В якому стані інфраструктура міста?
Канал Сіверський Донець - Донбас став природною перешкодою для окупантів, і зараз наші вояки не дають ворогові перейти його. Детальніше про роботу наших захисників - у репортажі Станіслава Кухарчука.