Конфіскувати і передати Україні кошти пропутінських бізнесменів, які підтримують цю війну і заробили через близкість до Кремля, вимагають американські українці. Нова серія акцій PayDay - "День розплати" - покликана звернути увагу на тих олігархів, хто і досі не у чорних списках, і чиї гроші могли б підтримати Україну - в умовах, поки Конгрес не визначився із пакетом допомоги. Дмитро Анопченко розкаже більше.

В одному з найбільш відомих місць Нью-Йорка - на Таймс Сквер, яку не пропустить жоден турист, що приїжджає до міста Великого яблука, - цими вихідними мітингували американські українці.

Вони вже пікетували ООН, Конгрес і Білий дім. Намагаються через ЗМІ (а українські акції завжди не залишаються непоміченими пресою) - докричатися і до чиновників адміністрації, і - найголовніше - до законодавців, які через політичні чвари і досі тягнуть із новим траншем. Але зараз зʼявився і новий акцент.

Те, чого вимагають люди - не тільки щоб конгресмени поквапилися із виділенням пакету допомоги Україні, але і конфіскувати брудні російські кошти, що заморожені у Сполучених штатах, але Київ їх і досі не отримав. Це те, про що говорить і українське керівництво, і особисто президент Зеленський.

Готуючись до акції, нью-йоркці, ось дивіться, написали на плакатах: "віддайте Україні заморожені російські кошти. росія хоче цієї війни - росія має за неї відповісти". І тема справедливості, тема покарання - хвилює зараз багатьох. Люди скандують англійською - так, щоб зрозуміли тут, в Америці, - "Підтримуєш вбивства - маєш заплатити".

Українці навіть назвали свою нову акцію PayDay - "День розплати". Бо, кажуть, росіяни, що заробили свої брудні мільярди через близькість до Кремля і путіна, мають бути позбавлені цих корупційних грошей. Кошти мають якнайшвидше віддати Україні: на зброю, на відновлення, на те, щоб допомогти людям, що постраждали через війну.

росія та її олігархи, які підтримують путіна, перевели свої гроші до Європи та США. Це величезні суми! Майже триста мільярдів доларів. Саме їх треба конфіскувати і передати Україні, щоб підтримати нашу перемогу!

Серед плакатів, які ми бачимо на акції (ось дивіться) - портрет близького до путіна прокремлівського олігарха Мусаєва, який не просто якимось дивом не опинився у чорних санкційних списках, але і живе… у Сполучених Штатах, витрачає ці гроші, і навіть намагався купити поважне міжнародне видання - "Форбс", для того, щоб напряму впливати на американську політику в інтересах Кремля.

Угода зірвалась буквально в останню хвилину - коли про тіньову схему, до якої Мусаєв залучив піставних осіб, написала The Washington Post, а одразу кілька впливових конгресменів закликали перевірити, що робить у Штатах людина, яка має бути негайно депортована. І це приклад того, що американське правосуддя дійшло ще не до всіх, що у санкційних списках залишається місце. Ці брудні російські мільярди можна перетворити на 835 (!!!) F-16, які могла би закупити Україна, якщо б ці гроші конфіскували і передали Києву, - написано на плакатах.

Артур Згуров, організатор акції:

Дуже відома людина - Мусаєв, який намагався придбати Форбс - сам сказав, що в нього 30-ть мільярдів. Ця людина живе в Америці, то ж чому людину, яка підтримує путіна, яка підтримує війну, не покарати. Видворити його за межі Америки, забрати його гроші і направити їх на перемогу України!!!

Артур - нейрохірург, колишній одесит. За останній рік він провів понад шістдесят акцій на підтримку України - прагне, щоб за політичними пристрастями і президентськими перегонами, американці не забували про цю війну і необхідність підтримувати Київ, бо це - не лише про Україну, ціна питання набагато більше.

Артур Згуров, організатор акції:

Гроші, які має країна-терорист, мають бути направлені на нашу перемогу, на допомогу нашій країні. Ми маємо перемогти, бо якщо ми не переможемо - наступними будуть Польща, країни Балтії. росія не зупиниться! Нам потрібний бустер, і російські активи - це гарний бустер для нашої перемоги.

І навіть коли сам мітинг вже закінчується, українці ще довго стоять на Таймс сквер. Співають під гітару, розмовляють із американцями, що підходять до них і ставлять питання. Агітують, вмовляють, просять… Так, у штатах передвиборчий рік, коли політики будуть зайняті кампанією. Але це водночас і робить всіх їх більш відкритими до того, чого хочуть їхні виборці.

Саме тому американські українці і виходять на вулиці і площі своїх міст, щоб сформувати цю громадську думку. Змусити демократів і республіканців - попри протистояння, залишатися однаково проукраїнськими. Діяти, підтримувати Київ, не зважати на популістів. А ще - і це зараз новий тренд, який навіть пообіцяла вже у лютому обговорити "Велика сімка" - знайти шляхи передати Україні російські мільярди. Ударити по Кремлю і близьким до нього олігархам не тільки політично, але і фінансово.

Олександр Таран, голова організації американських українців "Світанок":

Пакет допомоги - наразі найперспективніша можливість отримати нам ці гроші і надати їх Збройним силам України. А надалі продовжуватимемо працювати і над тим, аби конфіскувати російські активи, абсолютно.

А отже, будуть і нові мітинги, і нові акції українців. Кажуть, не зупинятимуться аж до перемоги.