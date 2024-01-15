Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що хотів вдарити в обличчя російського міністра Сергія Лаврова під час перемовин в Анталії навесні 2022 року.

Про це він зізнався в інтерв'ю проєкту "Бомбардир", відповідаючи на питання про найважчі перемовини у його кар’єрі.

Найважчі перемовини ― це коли співрозмовнику хочеться встати й заїхати по обличчю, але ти не можеш собі це дозволити. І таких у мене було 2-3 рази, так точно. Один з них ― з Лавровим, в Анталії навесні 2022 року, — сказав міністр.

Кулеба також розповів, що робитиме відразу після перемоги України у війні.

Спочатку вип'ю пляшку шампанського, а потім поїду у село, — сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм французьким колегою Стефаном Сежурне, який прибув до Києва у суботу, 13 січня.