Кулеба зізнався, що хотів вдарити Лаврова в обличчя [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що хотів вдарити в обличчя російського міністра Сергія Лаврова під час перемовин в Анталії навесні 2022 року.
Про це він зізнався в інтерв'ю проєкту "Бомбардир", відповідаючи на питання про найважчі перемовини у його кар’єрі.
Найважчі перемовини ― це коли співрозмовнику хочеться встати й заїхати по обличчю, але ти не можеш собі це дозволити. І таких у мене було 2-3 рази, так точно. Один з них ― з Лавровим, в Анталії навесні 2022 року, — сказав міністр.
Кулеба також розповів, що робитиме відразу після перемоги України у війні.
Спочатку вип'ю пляшку шампанського, а потім поїду у село, — сказав він.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм французьким колегою Стефаном Сежурне, який прибув до Києва у суботу, 13 січня.
по темі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм французьким колегою Стефаном Сежурне, який прибув до Києва у суботу, 13 січня.
Кулеба зазначив, що в жодному форматі спілкування з західними союзниками немає тиску на Україну для початку переговорів з росією та припинення війни
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав доручення керівникам посольств про активізацію просування "формули миру"
Україна закликає Китай приєднатися до мирних переговорів між росією та Україною
Україна веде переговори з шістьма країнами щодо укладення безпекових угод, подібних до тієї, яку вона підписала з Великою Британією