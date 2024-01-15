Вибух гранати на Закарпатті: помер ще один депутат [ Редагувати ]
Кількість загиблих унаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до двох осіб.
Про це повідомили Офіс генпрокурора та заступник голови Мукачівської районної ради Роман Тарабій у Facebook.
Сьогодні в обласній лікарні помер депутат Керецьківської сільської ради Мирослав Нитка. Він постраждав 15 грудня під час підриву гранат на засіданні сільської ради, - йдеться у повідомленні.
Відомо, що 46-річний Мирослав Нитка був позафракційним депутатом та начальником відділу Центру надання адміністративних послуг Керецьківської територіальної громади.
Нагадаємо, на Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району, що призвело до численних постраждалих.
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